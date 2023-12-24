В Одессе раздались взрывы
В Одессе вечером 24 декабря прогремели взрывы. Воздушные силы предупредили о ракетной опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы.
Первый взрыв в Одессе прогремел около 21:27. После этого в городе слышали еще несколько взрывов.
В то же время Воздушные силы в своем Telegram-канале предупредили об угрозе ракетного удара по Одессе. Одесситов и жителей Одесского района призвали пройти в укрытие.
Атаки России в канун Рождества
Напомним, ранее сегодня взрывы прогремели в Кропивницком. Тогда Воздушные силы также предупреждали о ракетной атаке. Информация о причинах взрыва и его последствиях пока не поступала.
Кроме того, вечером россияне атаковали Украину ударными дронами. Сначала дроны угрожали Херсонской и Николаевской областям, но позже угроза распространилась на несколько других регионов.
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