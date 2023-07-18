В Одесі пролунали вибухи

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що РФ атакує південь України ударними дронами.

"Імовірні кілька хвиль атак. Існує також ракетна небезпека! Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав він.

Пізніше з'явилась інформація ще про два вибухи.

Нічна атака 18 липня

В ніч на 18 липня РФ вкотре атакувала територію України, в Повітряних силах повідомляють про загрозу застосування ударних БПЛА та балістичних ракет.

Наразі вибухи лунали в Херсоні та в Миколаєві - в другому місті повідомляють про роботу ППО.

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