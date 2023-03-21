У Краматорську пролунали вибухи

Про це повідомляє РБК-Україн а з посиланням на інформацію власного кореспондента.

За його словами, було чутно три вибухи. Після другого в області оголосили про повітряну тривогу.

Нагадаємо, що вчора в Краматорську і Слов'янську теж лунали вибухи.

Також в Краматорську вибухи лунали і 18 березня.

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