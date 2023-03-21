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В Одессе раздались взрывы, на юге предупреждают о дронах

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Одесса, Вторник 21 марта 2023 19:47
В Одессе раздались взрывы, на юге предупреждают о дронах Фото: В Одессе раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 21 марта, в Одессе раздались взрывы. В области и городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и на местные Telegram-каналы.

"Взрывы в Одессе", - говорится в сообщении.

Местные власти пока не обнародовали более подробную информацию о взрывах. Жителям Одессы и области необходимо пройти в укрытие.

Обновлено 19:53

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук призвал людей выполнять правила поведения во время воздушной тревоги.

"Не мешаем работать ВСУ. Все сообщения берем только из официальных источников", - сказал спикер.

Обновлено 20:00

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал людей не игнорировать воздушную тревогу.

Обновлено 20:11

"Предварительно, пуск "мопедов" из Приморско-Ахтарска", - говорится в сообщении.

Обновлено 20:14

"Суспільне" сообщает, что в одном из районов Одессы чувствуется запах дыма и гари.

Напомним, что в понедельник, 21 марта, в Краматорске Донецкой области раздались взрывы.

После ночных взрывов на севере временно оккупированного Крыма в Джанкое зафиксированы серьезные повреждения железнодорожной станции.

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