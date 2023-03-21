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Внаслідок вибухів у Джанкої серйозно пошкоджено залізничну станцію, - росЗМІ

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Джанкой, Вівторок 21 березня 2023 12:21
Внаслідок вибухів у Джанкої серйозно пошкоджено залізничну станцію, - росЗМІ Фото: внаслідок вибухів у Джанкої серйозно пошкоджено залізничну станцію (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Після нічних вибухів на півночі тимчасово окупованого Криму в Джанкої зафіксовано серйозні пошкодження залізничної станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський проект ASTRA.

Повідомляється, що як мінімум за п'ятьма адресами виявили серйозні пошкодження. Так, на залізничній станції пошкоджено локомотивне депо, будівлю охорони вокзалу, товарно-матеріальний та паливний склади. В електромережі локомотивного депо виникли перебої з електрикою.

Крім того, пошкоджено сільськогосподарську крамницю на Перекопській вулиці, 51. Також повідомляється, що місцевий житель отримав наскрізне поранення грудної клітини.

Вибухи в Джанкої

Увечері 20 березня в районі Джанкой, де розташований аеродром росіян, пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про те, що бачили в небі дрони, а потім пролунали вибухи. Пізніше так звана "влада" Джанкоя запровадила у місті режим НС муніципального рівня.

Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що на місці вибуху було знищено російські крилаті ракети "Калібр НК", це сталося під час їх транспортування.

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