Жителів просять залишатися в укриттях або дотримуватись правил "двох стін".

У місті запах гару. У ДСНС повідомили, що викликів щодо пожеж не надходило.

Нагадаємо, що 29 вересня в Одесі та Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Також в Одесі пролунали вибухи під час тривоги 27 вересня.

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