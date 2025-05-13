В Одесі прогримів вибух: військові попередили про швидкісну ціль

Мешканці Одеси сьогодні, 13 травня, ввечері почули вибух. В Одеській області фіксували швидкісну ціль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне", Повітряні сили ЗСУ в Telegram і мера Одеси Геннадія Труханова в Telegram.
Поки що офіційних подробиць про причини вибуху в Одесі немає.
"Загроза балістики", - попереджав жителів до вибуху мер міста.
При цьому Повітряні сили ЗСУ фіксували швидкісну ціль над акваторією Чорного моря. Вона прямувала в бік населеного пункту Чорноморськ Одеської області.
Варто зауважити, що Росія атакує Одеську область на тлі планів провести переговори з Україною в Стамбулі 15 травня.
Нагадаємо, 11 травня російський диктатор Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі контакти. Переговори глава Кремля захотів провести у Стамбулі 15 травня.
Своєю чергою президент України Володимир Зеленський зазначив, що він особисто приїде й очікує, що Путін теж погодитися на зустріч.
Наразі чітких домовленостей щодо переговорів у Стамбулі та про їхніх учасників немає.
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