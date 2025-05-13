UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

В Одесі прогримів вибух: військові попередили про швидкісну ціль

Ілюстративне фото: в Одесі пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Мешканці Одеси сьогодні, 13 травня, ввечері почули вибух. В Одеській області фіксували швидкісну ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне", Повітряні сили ЗСУ в Telegram і мера Одеси Геннадія Труханова в Telegram.

Поки що офіційних подробиць про причини вибуху в Одесі немає.

"Загроза балістики", - попереджав жителів до вибуху мер міста.

При цьому Повітряні сили ЗСУ фіксували швидкісну ціль над акваторією Чорного моря. Вона прямувала в бік населеного пункту Чорноморськ Одеської області.

Варто зауважити, що Росія атакує Одеську область на тлі планів провести переговори з Україною в Стамбулі 15 травня.

Мирні переговори

Нагадаємо, 11 травня російський диктатор Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі контакти. Переговори глава Кремля захотів провести у Стамбулі 15 травня.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський зазначив, що він особисто приїде й очікує, що Путін теж погодитися на зустріч.

Наразі чітких домовленостей щодо переговорів у Стамбулі та про їхніх учасників немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаВибухПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніРакетний удар