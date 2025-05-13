В Одесі прогримів вибух: військові попередили про швидкісну ціль

Мирні переговори

Нагадаємо, 11 травня російський диктатор Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі контакти. Переговори глава Кремля захотів провести у Стамбулі 15 травня.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський зазначив, що він особисто приїде й очікує, що Путін теж погодитися на зустріч.

Наразі чітких домовленостей щодо переговорів у Стамбулі та про їхніх учасників немає.

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