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В Одессе прогремел взрыв: военные предупредили о скоростной цели

Иллюстративное фото: в Одессе прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Жители Одессы сегодня, 13 мая, вечером услышали взрыв. В Одесской области фиксировали скоростную цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне", Воздушные силы ВСУ в Telegram и мэра Одессы Геннадия Труханова в Telegram.

Пока что официальных подробностей о причинах взрыва в Одессе нет. 

"Угроза баллистики", - предупреждал жителей до взрыва мэр города. 

При этом Воздушные силы ВСУ фиксировали скоростную цель над акваторией Черного моря. Она направлялась в сторону населенного пункта Черноморск Одесской области. 

Стоит заметить, что Россия атакует Одесскую область на фоне планов провести переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. 

Мирные переговоры

Напомним, 11 мая российский диктатор Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые контакты. Переговоры глава Кремля захотел провести в Стамбуле 15 мая.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что он лично приедет и ожидает, что Путин тоже согласиться на встречу.

Пока четких договоренностей насчет переговоров в Стамбуле и об их участниках нет.

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