В Одессе прогремел взрыв: военные предупредили о скоростной цели

Жители Одессы сегодня, 13 мая, вечером услышали взрыв. В Одесской области фиксировали скоростную цель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне", Воздушные силы ВСУ в Telegram и мэра Одессы Геннадия Труханова в Telegram.
Пока что официальных подробностей о причинах взрыва в Одессе нет.
"Угроза баллистики", - предупреждал жителей до взрыва мэр города.
При этом Воздушные силы ВСУ фиксировали скоростную цель над акваторией Черного моря. Она направлялась в сторону населенного пункта Черноморск Одесской области.
Стоит заметить, что Россия атакует Одесскую область на фоне планов провести переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая.
Напомним, 11 мая российский диктатор Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые контакты. Переговоры глава Кремля захотел провести в Стамбуле 15 мая.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что он лично приедет и ожидает, что Путин тоже согласиться на встречу.
Пока четких договоренностей насчет переговоров в Стамбуле и об их участниках нет.
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