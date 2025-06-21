В Одесі прогриміли вибухи: що відомо

Атака на Україну 20 червня

Нагадаємо, в ніч на 20 червня Росія масовано запустила по Україні "Шахеди". Метою були Одеса, Харків і Суми.

В Одесі внаслідок понад 10 влучень спалахнули пожежі та постраждали люди.

У чотириповерховій будівлі були заблоковані люди. Під час рятувальних робіт обвалилися конструкції. Також пошкоджень зазнала інфраструктура залізничного вокзалу міста.

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