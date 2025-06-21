В Одессе прогремели взрывы: что известно

Атака на Украину 20 июня

Напомним, в ночь на 20 июня Россия массированно запустила по Украине "Шахеды". Целью были Одесса, Харьков и Сумы.

В Одессе в результате более 10 попаданий вспыхнули пожары и пострадали люди.

В четырехэтажном здании были заблокированы люди. Во время спасательных работ обвалились конструкции. Также повреждения получила инфраструктура железнодорожного вокзала города.

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