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В Одесі прогриміли вибухи

Ілюстративне фото: в Одесі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі сьогодні вранці 24 квітня пролунали вибухи під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ракетних ударів з боку російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думська".

Вибухів в районі міста було чути кілька. Перший був приблизно о 05:58, а через пару хвилин - другий.

Також з'явилися повідомлення про проблеми з електроенергією в Одесі після вибухів. Зокрема, без світла частина міста, пише "Думська".

Керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав жителів Одеси та району перебувати в укриттях до відміни повітряної тривоги.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію активності ворожої тактичної авіації  на сході та півдні

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей... Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога!" - йдеться в оголошенні військових.

Ракетні удари РФ по Україні 24 квітня

Раніше повідомлялося, що цієї ночі після опівночі у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ворожих ракетних ударів.

Пізніше з'ясувалося, що ворог влучив, попередньо, двома ракетами С-300 по житловому комплексу у Шевченківському районі Харкова, відомо про двох постраждалих.

Також повідомлялося про серію вибухів, що пролунали за межами міста. Згодом стало відомо, що ворог завдав ударів двома ракетами С-300 по селищу Золочів Богодухівського району Харківської області - там внаслідок російської атаки є пошкодження адміністративних будівель.

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ОдесаВійна в УкраїніПовітряна тривогаВибухиРакетна атака