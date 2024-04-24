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В Одессе прогремели взрывы

Иллюстративное фото: в Одессе раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе сегодня утром 24 апреля прогремели взрывы во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы ракетных ударов со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Взрывов в районе города было слышно несколько. Первый был примерно в 05:58, а через пару минут - второй.

Также появились сообщения о проблемах с электроэнергией местами в Одессе после взрывов. В частности, без света часть города, пишет "Думская".

Руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей Одессы и района находиться в укрытиях к отмене воздушной тревоги.

Перед тем в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о фиксации активности вражеской тактической авиации на востоке и юге

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей... Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога!" - говорится в объявлении военных.

Ракетные удары РФ по Украине 24 апреля

Ранее сообщалось, что этой ночью после полуночи в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы вражеских ракетных ударов.

Позже выяснилось, что враг попал, предварительно, двумя ракетами С-300 по жилому комплексу в Шевченковском районе Харькова, известно о двух пострадавших.

Также сообщалось о серии взрывов, раздавшихся за пределами города. Впоследствии стало известно, что враг нанес удары двумя ракетами С-300 по поселку Золочев Богодуховского района Харьковской области - там в результате российской атаки есть повреждение административных зданий.

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ОдессаВойна в УкраинеВоздушная тревогаВзрывыРакетная атака