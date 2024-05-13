В Одесі представник ТЦК вимагав у чоловіка 300 літрів пального за "бронь" від мобілізації

В Одесі правоохоронці викрили працівника одного з ТЦК на хабарі за видачу довідки, яка відстрочує мобілізацію. За "бронь" від призову він вимагав у чоловіка 300 літрів пального або вартість вказаного об’єму пального у грошовому еквіваленті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу головного управління Національної поліції в Одеській області.
Правоохоронці встановили, що службова особа ТЦК та СП вимагала з жителя Подільського району винагороду за сприяння у видачі довідки про бронювання від мобілізації.
Зловмисник хотів отримати 300 літрів пального або вартість вказаного об’єму пального у грошовому еквіваленті, а у разі відмови погрожував відправленням в зону бойових дій.
Правопорушника затримали під час оборудки: він передав заздалегідь підготовлене ним тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та отримав за цю "послугу" 15 тисяч гривень.
Як зазначили в поліції, громадянин, якому військовий створював штучні перешкоди та вимагав винагороду, працює на підприємстві критичної інфраструктури й мав законне право на відстрочку від призову на військову службу за мобілізацією. Проте, зловмисник переконував чоловіка, що видача цієї довідки залежить саме від нього.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.
Цей злочин кваліфікується за частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України й карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі тривають слідчі дії.
Фото: в Одесі затримали представника ТЦК на хабарі (od.npu.gov.ua)
В Україні під час дії воєнного стану чоловіків призовного віку можуть забронювати від мобілізації. Це правило зокрема поширюється на працівників критично важливих підприємств, деяких держслужбовців тощо.
Детальніше про те, хто має право на бронь від мобілізації, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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