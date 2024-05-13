В Одесі представник ТЦК вимагав у чоловіка 300 літрів пального за "бронь" від мобілізації

Правоохоронці встановили, що службова особа ТЦК та СП вимагала з жителя Подільського району винагороду за сприяння у видачі довідки про бронювання від мобілізації.

Зловмисник хотів отримати 300 літрів пального або вартість вказаного об’єму пального у грошовому еквіваленті, а у разі відмови погрожував відправленням в зону бойових дій.

Правопорушника затримали під час оборудки: він передав заздалегідь підготовлене ним тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та отримав за цю "послугу" 15 тисяч гривень.

Як зазначили в поліції, громадянин, якому військовий створював штучні перешкоди та вимагав винагороду, працює на підприємстві критичної інфраструктури й мав законне право на відстрочку від призову на військову службу за мобілізацією. Проте, зловмисник переконував чоловіка, що видача цієї довідки залежить саме від нього.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

Цей злочин кваліфікується за частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України й карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі тривають слідчі дії.

Фото: в Одесі затримали представника ТЦК на хабарі (od.npu.gov.ua)