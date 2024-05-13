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В Одессе представитель ТЦК требовал у мужчины 300 литров горючего за "бронь" от мобилизации

Фото: шеврон полиции (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Одессе правоохранители разоблачили работника одного из ТЦК на взятке за выдачу справки, которая отсрочивает мобилизацию. За "бронь" от призыва он потребовал у мужчины 300 литров горючего или стоимость указанного объема горючего в денежном эквиваленте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что должностное лицо ТЦК и СП требовало с жителя Подольского района вознаграждение за содействие в выдаче справки о бронировании от мобилизации.

Злоумышленник хотел получить 300 литров горючего или стоимость указанного объема горючего в денежном эквиваленте, а в случае отказа угрожал отправлением в зону боевых действий.

Правонарушитель задержан во время сделки: он передал заранее подготовленное им временное удостоверение военнообязанного и получил за эту "услугу" 15 тысяч гривен.

Как отметили в полиции, гражданин, которому военный создавал искусственные препятствия и требовал вознаграждение, работает на предприятии критической инфраструктуры и имел законное право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Однако злоумышленник убеждал мужчину, что выдача этой справки зависит именно от него.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение в интересах оказывающего неправомерную выгоду любого действия с использованием предоставленного ему служебного положения, сопряженного с требованием неправомерной выгоды.

Это преступление квалифицируется по части третьей статьи 368 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

По ходатайству полицейских суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время продолжаются следственные действия.

 

Фото: в Одессе задержали представителя ТЦК на взятке (od.npu.gov.ua)

 

Бронирование от мобилизации

В Украине во время действия военного положения мужчины призывного возраста могут забронировать от мобилизации. Это правило, в частности, распространяется на работников критически важных предприятий, некоторых госслужащих и т.д.

Детальнее о том, кто имеет право на бронь от мобилизации, - читайте в материале РБК-Украина.

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