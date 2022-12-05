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В Одессе сообщают о взрывах, над Николаевской областью летят ракеты

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Украина, Понедельник 05 декабря 2022 14:37
В Одессе сообщают о взрывах, над Николаевской областью летят ракеты Фото: Виталий Ким сообщил о ракетах в Николаевкой области (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Над Николаевской областью замечены вражеские ракеты. В Одессе сообщили о взрывах, после которых сообщили о взрывах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Над нашей областью минимум 3. Остаемся в укрытиях", - написал он и добавил, что "+1 с моря".

Кроме того, сообщается о взрывах в Одессе и области. "После взрыва в Одессе во многих районах города пропал свет", - говорится в сообщении издания "Думская".

Напомним, 5 декабря в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что РФ запустила ракеты из Каспийского и Черного морей.

В ряде областей Украины раздались взрывы. Военные и руководители регионов сообщают о работе противовоздушной обороны.

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