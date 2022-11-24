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В Одесі повідомляють про вибухи

Фото: в Одесі повідомляють про вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителів Одеси повідомляють про звуки вибухів. При цьому в регіоні немає повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"В Одесі було чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що влада та військові не коментували ситуацію у регіоні. Місцеві соцмережі повідомляють про нібито навчання захисників, проте офіційного підтвердження немає.

Фото: карта повітряних тривог станом на 13:30 (скриншот alerts.in.ua)

Нагадаємо, що вчора Росія випустила по Україні 67 ракет, з яких 51 збили наші військові. Ворог в черговий раз атакував енергетичні об'єкти України.

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ОдесаВибухвоздушная тревога