В Одессе сообщают о взрывах

Жители Одессы сообщают о звуках взрывов. При этом в регионе нет воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 13:30 (скриншот alerts.in.ua)

Стоит отметить, что власти и военные не комментировали ситуацию в регионе. Местные соцсети сообщают о якобы учениях защитников, однако официального подтверждения нет.

"В Одессе были слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера Россия выпустила по Украине 67 ракет, из которых 51 сбили наши военные. Враг в очередной раз атаковал энергетические объекты Украины.

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