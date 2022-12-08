Одессе возвращают свет, но фиксируют ряд аварий из-за перегрузки: что известно

В Одессе и Одесском районе энергетики стали возвращать свет в дома. Но из-за перегрузки фиксируется ряд аварий в системах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности Одесской ОВД Антона Шалигайло.

"Энергетиками ДТЭК было выполнено включение бытовых потребителей Одессы и Одесского района. К сожалению фиксируются случаи перегрузки сетей, в связи с чем выходят из строя выключатели, рубильники, автоматы, ситуации с горением щитовых и подстанций. Обо всех таких случаях мы информированы" , - рассказал Шалигайло.

По его словам, бригады энергетиков уже работают над их устранением и вернут электроэнергию в максимально короткие сроки.

Напомним, что 5 декабря в результате массированного ракетного удара была повреждена энергетическая инфраструктура Одесской области. В результате чего жители региона на долгое время остались без тепла, света и связи.

Добавим, вчера в Одесской ОВА анонсировали, что уже 8 декабря в Одессе и соседних населенных пунктах электроснабжение будет возвращено на весь день. Поскольку это необходимо для работы отопления.

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