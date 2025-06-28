В Одесі пошкоджено житлову інфраструктуру: перші фото наслідків атаки РФ

Обстріл Одеси

Нагадаємо, пізно ввечері, 27 червня, влада попередила одеситів, щоб вони були в укриттях. Водночас Повітряні сили ЗСУ написали, що в напрямку міста летять групи дронів.

Невдовзі місцеві жителі чули версії вибухів, які тривали аж до початку наступної доби.

Пізніше стало відомо, що в Одесі внаслідок російської атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, а саме - житлові будинки та автомобілі. Крім того, відомо про щонайменше трьох постраждалих.

Детальніше про наслідки атаки РФ по Одесі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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