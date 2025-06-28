В Одесі пошкоджено житлову інфраструктуру: перші фото наслідків атаки РФ

Росіяни в ніч з 27 на 28 червня атакували Одесу та район дронами. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Ворог атакував Одесу та район ударними безпілотниками.Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та автівок", - йдеться у повідомленні.
Глава ОВА додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється. Також він повідомив, що на місці триває ліквідація наслідків удару.
Нагадаємо, пізно ввечері, 27 червня, влада попередила одеситів, щоб вони були в укриттях. Водночас Повітряні сили ЗСУ написали, що в напрямку міста летять групи дронів.
Невдовзі місцеві жителі чули версії вибухів, які тривали аж до початку наступної доби.
Пізніше стало відомо, що в Одесі внаслідок російської атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, а саме - житлові будинки та автомобілі. Крім того, відомо про щонайменше трьох постраждалих.
Детальніше про наслідки атаки РФ по Одесі - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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