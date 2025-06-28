RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Одессе повреждена жилая инфраструктура: первые фото последствий атаки РФ

Фото: поврежденный дом в Одессе (t.me/truonline)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь с 27 на 28 июня атаковали Одессу и район дронами. В результате обстрела зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Враг атаковал Одессу и район ударными беспилотниками, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов и автомобилей", - говорится в сообщении.

Фото: последствия атаки РФ по Одессе (t.me/truonline)

Глава ОГА добавил, что информация о пострадавших уточняется. Также он сообщил, что на месте продолжается ликвидация последствий удара.

Обстрел Одессы

Напомним, поздно вечером, 27 июня, власти предупредили одесситов, чтобы они были в укрытиях. В то же время Воздушные силы ВСУ написали, что в направлении города летят группы дронов.

Вскоре местные жители слышали версии взрывов, которые длились аж до начала следующих суток.

Позже стало известно, что в Одессе в результате российский атаки повреждена гражданская инфраструктура, а именно - жилые дома и автомобили. Кроме того, известно о минимум трех пострадавших.

Подробнее о последствиях атаки РФ по Одессе - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВойна в Украине