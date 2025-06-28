В Одесі пошкоджено будинки та автівки, є постраждалі: перші наслідки обстрілу РФ

Обстріли Одеси

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно обстрілюють Одесу, застосовуючи для атак дрони, а часом і ракети різних типів.

Наприклад, у ніч на 20 червня Одесу атакували безпілотники. Незабаром стало відомо, що внаслідок обстрілу постраждала цивільна інфраструктура, і в місті виникли масштабні пожежі.

Зокрема, горів 4-поверховий будинок, а також була пожежа на 18, 19 і 20 поверхах 23-поверхового будинку. У результаті було евакуйовано понад півтисячі людей, а також були постраждалі.

Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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