В Одессе повреждены дома и машины, есть пострадавшие: первые последствия обстрела РФ

Обстрелы Одессы

Напомним, что российские оккупанты регулярно обстреливают Одессу, применяя для атак дроны, а порой и ракеты разных типов.

Например, в ночь на 20 июня Одесса была атакована беспилотниками. Вскоре стало известно, что в результате обстрела пострадала гражданская инфраструктура, и в городе возникли масштабные пожары.

В частности, горел 4-этажный дом, а также был пожар на 18, 19 и 20 этажах 23-этажного дома. В результате было эвакуировано более полутысячи людей, а также были пострадавшие.

Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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