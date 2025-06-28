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В Одессе повреждены дома и машины, есть пострадавшие: первые последствия обстрела РФ

Фото: информация о пострадавших уточняется (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь с 27 на 28 июня атаковали Одессу и район дронами. В результате обстрела зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Враг атаковал Одессу и район ударными беспилотниками, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов и автомобилей", - говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что информация о пострадавших уточняется. Также он сообщил, что на месте продолжается ликвидация последствий удара.

Обновлено в 01:02

Кипер проинформировал, что в Одессе из-за атаки РФ уже минимум трое пострадавших.

Обстрелы Одессы

Напомним, что российские оккупанты регулярно обстреливают Одессу, применяя для атак дроны, а порой и ракеты разных типов.

Например, в ночь на 20 июня Одесса была атакована беспилотниками. Вскоре стало известно, что в результате обстрела пострадала гражданская инфраструктура, и в городе возникли масштабные пожары.

В частности, горел 4-этажный дом, а также был пожар на 18, 19 и 20 этажах 23-этажного дома. В результате было эвакуировано более полутысячи людей, а также были пострадавшие.

Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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