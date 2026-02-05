В Одесі показали побиття чоловіка. ТЦК заявляє про "вибірковий монтаж" відео

Що передувало

Сьогодні у місцевих Telegram-каналах поширили відео, на якому військовий ТЦК схопив чоловіка за капюшон, після чого той упав на землю, і його почали бити ногами й руками ще двоє військових.

Заява ТЦК

У військкоматі повідомили, що відео було знято 4 лютого у Пересипському районі Одеси. Під час перевірки військово-облікових документів спільною групою оповіщення затримали чоловіка, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку.

На вимогу військовослужбовців пройти до районного ТЦК та СП для уточнення облікових даних та оформлення необхідних документів чоловік відреагував агресивно та, за попередніми даними, "вчинив фізичний опір і напад на військовослужбовця".

"З метою припинення протиправних дій, самозахисту та здійснення адміністративного затримання до громадянина було застосовано заходи фізичного впливу. Надалі особу доставлено до ТЦК і СП для складання адміністративних матеріалів і проведення передбачених процедур", - йдеться у повідомленні.

Також у ТЦК заявили, що оприлюднене відео "не відображає повної хронології подій і має ознаки вибіркового монтажу, що може викривлювати фактичні обставини інциденту, зокрема момент виникнення протиправних дій з боку громадянина".

Керівництво Одеського ТЦК ініціювало службову перевірку для оцінки дій усіх учасників події та дотримання законодавства. За її результатами буде надано правову оцінку інциденту та прийнято відповідні рішення.