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В Одессе начали демонтаж памятника Екатерине II: видео

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Среда 28 декабря 2022 16:06
В Одессе начали демонтаж памятника Екатерине II: видео Фото: в Одессе начали демонтаж памятника Екатерине II (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Одессе начали разбирать деревянное ограждение вокруг памятника Екатерине II.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Как пояснил вицемер Одессы Олег Брындак, после демонтажа памятник перенесут в Одесский художественный музей.

Фото: в Одессе начали демонтаж памятника Екатерине II (Getty Images)

После полномасштабного вторжения России памятник неоднократно обливали краской и расписывали лозунгами с требованием демонтировать фигуру.

Местные власти Одессы не раз меняли мнение о судьбе Екатерины II, однако позже изменили свою позицию.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что подготовку к демонтажу памятника в Одессе начали еще 6 ноября, а уже в конце месяца во время заседания Одесский городской совет поддержал решение по сносу памятника Екатерине II.

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Одесса Катерина II
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