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В Одессе планируют открыть пляжи: названа дата

Одесса, Пятница 07 июня 2024 10:59
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В Одессе планируют открыть пляжи: названа дата Фото: пляжи в Одессе откроют 8 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Одессе и области планируют открыть пляжи с 8 июня. В общей сложности речь идет о 20 локациях, которые сейчас проверяют по безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Людей не сдержать. Они хотят отдыхать, оздоровление получать. Наш природный витамин, наше солнце, наше Черное море, наши пляжи сегодня не заменит, пожалуй, никакой комплекс витаминов, который бы мы ни предлагали. Поэтому мы стараемся как можно больше сделать открытых пляжей", - рассказал он.

К тому же дополнительно об открытии пляжей в ОВА обратилась администрация села Фонтанка и Измаильская РВА. По данным Кипера, там планируют разрешить людям отдыхать в лагуне в селе Приморское.

По словам главы ОВА также надеются открыть туристический маршрут по каналам в городе Вилково.

"Там есть две предосторожности: первая - это, конечно, военная, вторая - там рядом граница с Румынией. И сегодня (6 июня, - ред) с пограничниками уже получили даже разрешение по прохождению на лодках по каналам", - отметил Кипер.

Пляжи в Одессе

Первоначально сообщалось, что одесские пляжи планируют открыть на летний сезон 2024, однако перед этим их должны проверить на безопасность. Недавно сообщалось, что в Одессе и Одесской области планируют открыть в этом году для посещения 20 пляжей.

Добавим, что в 2023 году в Одессе на купальный сезон открывали 6 пляжей. Это произошло в августе.

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