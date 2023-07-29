UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

До Одеси після ракетних атак прибула місія ЮНЕСКО

Фото: місія ЮНЕСКО прибула до Одеси (t.me/odeskaODA)
Автор: Наталія Юрченко

Місія ЮНЕСКО у суботу, 29 липня, прибула до Одеси. Експерти оцінять шкоду, завдану місту російськими атаками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера в Telegram.

Сьогодні місцева влада провела зустріч з представниками ЮНЕСКО. Експерти будуть працювати в Одесі чотири дні. Вони фіксуватимуть та документуватимуть наслідки атак російських терористів.

"Вони прибули в Одесу з місією для проведення комплексної оцінки шкоди культурним і релігійним об’єктам, завданої ракетними ударами, які здійснила Росія з 19 по 23 липня", - йдеться у повідомленні.

Фото: до Одеси приїхала місія ЮНЕСКО (t.me/odesacityofficial)

Обстріли Одеси

Після виходу з "зернової угоди" РФ почала обстрілювати українські порти. Також під удар ворога потрапила Одеса, зокрема історичний центр міста.

Наймасованіший удар відбувався в ніч на 23 липня. Тоді окупанти випустили 19 ракет різних типів, з них вдалося збити лише 9.

Російські ракети влучили в історичний центр міста. Пошкоджено понад 20 історичних пам'яток, зокрема частково зруйнований Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаЮНЕСКОракетна атака