До Одеси після ракетних атак прибула місія ЮНЕСКО

Сьогодні місцева влада провела зустріч з представниками ЮНЕСКО. Експерти будуть працювати в Одесі чотири дні. Вони фіксуватимуть та документуватимуть наслідки атак російських терористів.

"Вони прибули в Одесу з місією для проведення комплексної оцінки шкоди культурним і релігійним об’єктам, завданої ракетними ударами, які здійснила Росія з 19 по 23 липня", - йдеться у повідомленні.

Фото: до Одеси приїхала місія ЮНЕСКО (t.me/odesacityofficial)

Обстріли Одеси

Після виходу з "зернової угоди" РФ почала обстрілювати українські порти. Також під удар ворога потрапила Одеса, зокрема історичний центр міста.

Наймасованіший удар відбувався в ніч на 23 липня. Тоді окупанти випустили 19 ракет різних типів, з них вдалося збити лише 9.

Російські ракети влучили в історичний центр міста. Пошкоджено понад 20 історичних пам'яток, зокрема частково зруйнований Спасо-Преображенський кафедральний собор.

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