RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессу после ракетных атак прибыла миссия ЮНЕСКО

Фото: миссия ЮНЕСКО прибыла в Одессу (t.me/odeskaODA)
Автор: Наталья Юрченко

Миссия ЮНЕСКО в субботу, 29 июля, прибыла в Одессу. Эксперты оценят ущерб, причиненный городу российскими атаками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.

Сегодня местные власти провели встречу с представителями ЮНЕСКО. Эксперты будут работать в Одессе четыре дня. Они будут фиксировать и документировать последствия атак российских террористов.

"Они прибыли в Одессу с миссией для проведения комплексной оценки ущерба культурным и религиозным объектам, нанесенным ракетными ударами, которые нанесла Россия с 19 по 23 июля", - говорится в сообщении.

Фото: в Одессу приехала миссия ЮНЕСКО (t.me/odesacityofficial)

Обстрелы Одессы

После выхода из "зернового соглашения" РФ начала обстреливать украинские порты. Также под удар врага попала Одесса, в частности, исторический центр города.

Самый массированный удар был в ночь на 23 июля. Тогда оккупанты выпустили 19 ракет разных типов, из них удалось сбить только 9.

Российские ракеты попали в исторический центр города. Повреждено более 20 памятников, в частности частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаЮНЕСКОракетна атака