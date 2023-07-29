В Одессу после ракетных атак прибыла миссия ЮНЕСКО

Сегодня местные власти провели встречу с представителями ЮНЕСКО. Эксперты будут работать в Одессе четыре дня. Они будут фиксировать и документировать последствия атак российских террористов.

"Они прибыли в Одессу с миссией для проведения комплексной оценки ущерба культурным и религиозным объектам, нанесенным ракетными ударами, которые нанесла Россия с 19 по 23 июля", - говорится в сообщении.

Фото: в Одессу приехала миссия ЮНЕСКО (t.me/odesacityofficial)

Обстрелы Одессы

После выхода из "зернового соглашения" РФ начала обстреливать украинские порты. Также под удар врага попала Одесса, в частности, исторический центр города.

Самый массированный удар был в ночь на 23 июля. Тогда оккупанты выпустили 19 ракет разных типов, из них удалось сбить только 9.

Российские ракеты попали в исторический центр города. Повреждено более 20 памятников, в частности частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор.

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