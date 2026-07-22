В Одесі після атаки РФ на будинок впав дрон із 50 кг вибухівки

В Одесі вибухотехніки Національної поліції знешкодили російський безпілотник, котрий під час ранкової атаки впав на житловий будинок.

Дрон містив бойову частину з більш ніж 50 кілограмами вибухової речовини, проте вона не здетонувала та становила смертельну небезпеку для мешканців.

Під час російського удару уламки безпілотника пошкодили дах будівлі, після чого апарат опинився в одному із приміщень.

На місце прибули фахівці-вибухотехніки, які обстежили об'єкт та виявили бойову частину з підривником, яка перебувала у небезпечному стані.

Як знешкодили дрон

Правоохоронці провели спеціальні вибухотехнічні роботи, завдяки яким вдалося безпечно розрядити та вилучити вибухонебезпечні елементи. Після цього бойову частину вивезли. Надалі її знищать на спеціальному полігоні.

У поліції наголосили, що саме оперативні та професійні дії фахівців дозволили усунути загрозу та уникнути можливих тяжких наслідків.

У поліції зробили важливе попередження

Правоохоронці закликали громадян дотримуватись правил безпеки при виявленні підозрілих предметів, які можуть становити вибухову небезпеку.

У поліції нагадують, що при виявленні таких об'єктів категорично заборонено торкатися їх, самостійно переміщати чи намагатися розбирати.

У таких випадках необхідно негайно повідомити про знахідку в екстрені служби та дочекатися прибуття спеціалістів.