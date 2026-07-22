В Одесі після атаки РФ на будинок впав дрон із 50 кг вибухівки

Під час чергової російської атаки на Одесу безпілотник з бойовою частиною, що не розірвалася, впав на житловий будинок. Вибухотехніки поліції знешкодили небезпечний боєприпас, запобігши можливій трагедії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Національної поліції України у Telegram.
В Одесі вибухотехніки Національної поліції знешкодили російський безпілотник, котрий під час ранкової атаки впав на житловий будинок.
Дрон містив бойову частину з більш ніж 50 кілограмами вибухової речовини, проте вона не здетонувала та становила смертельну небезпеку для мешканців.
Під час російського удару уламки безпілотника пошкодили дах будівлі, після чого апарат опинився в одному із приміщень.
На місце прибули фахівці-вибухотехніки, які обстежили об'єкт та виявили бойову частину з підривником, яка перебувала у небезпечному стані.
Правоохоронці провели спеціальні вибухотехнічні роботи, завдяки яким вдалося безпечно розрядити та вилучити вибухонебезпечні елементи. Після цього бойову частину вивезли. Надалі її знищать на спеціальному полігоні.
У поліції наголосили, що саме оперативні та професійні дії фахівців дозволили усунути загрозу та уникнути можливих тяжких наслідків.
Правоохоронці закликали громадян дотримуватись правил безпеки при виявленні підозрілих предметів, які можуть становити вибухову небезпеку.
У поліції нагадують, що при виявленні таких об'єктів категорично заборонено торкатися їх, самостійно переміщати чи намагатися розбирати.
У таких випадках необхідно негайно повідомити про знахідку в екстрені служби та дочекатися прибуття спеціалістів.
Нагадаємо, що раніше вранці 22 липня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок удару було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, а один із дронів потрапив у двоповерховий житловий будинок, спричинивши руйнування. Також повідомлялося про постраждалих.