В Одессе после атаки РФ на дом упал дрон с 50 кг взрывчатки

Во время очередной российской атаки на Одессу беспилотник с неразорвавшейся боевой частью упал на жилой дом. Взрывотехники полиции обезвредили опасный боеприпас, предотвратив возможную трагедию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Национальной полиции Украины в Telegram.
В Одессе взрывотехники Национальной полиции обезвредили российский беспилотник, который во время утренней атаки упал на жилой дом.
Дрон содержал боевую часть с более чем 50 килограммами взрывчатого вещества, однако она не сдетонировала и представляла смертельную опасность для жителей.
Во время российского удара обломки беспилотника повредили крышу здания, после чего аппарат оказался в одном из помещений.
На место прибыли специалисты-взрывотехники, которые обследовали объект и обнаружили боевую часть с взрывателем, находившуюся в опасном состоянии.
Правоохранители провели специальные взрывотехнические работы, благодаря которым удалось безопасно разрядить и изъять взрывоопасные элементы. После этого боевую часть вывезли. В дальнейшем ее уничтожат на специальном полигоне.
В полиции подчеркнули, что именно оперативные и профессиональные действия специалистов позволили устранить угрозу и избежать возможных тяжелых последствий.
Правоохранители призвали граждан соблюдать правила безопасности при обнаружении подозрительных предметов, которые могут представлять взрывную опасность.
В полиции напоминают, что при обнаружении таких объектов категорически запрещено прикасаться к ним, самостоятельно перемещать или пытаться разбирать.
В подобных случаях необходимо немедленно сообщить о находке в экстренные службы и дождаться прибытия специалистов.
Напоминаем, что ранее утром 22 июля российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате удара были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, а один из дронов попал в двухэтажный жилой дом, вызвав разрушения. Также сообщалось о пострадавших.