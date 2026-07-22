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В Одессе после атаки РФ на дом упал дрон с 50 кг взрывчатки

19:53 22.07.2026 Ср
2 мин
После обследования полицейским стало ясно, что дрон представляет смертельную угрозу
aimg Анастасия Никончук
В Одессе после атаки РФ на дом упал дрон с 50 кг взрывчатки Иллюстративное фото: полиция (GettyImages)
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Во время очередной российской атаки на Одессу беспилотник с неразорвавшейся боевой частью упал на жилой дом. Взрывотехники полиции обезвредили опасный боеприпас, предотвратив возможную трагедию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Национальной полиции Украины в Telegram.

В Одессе взрывотехники Национальной полиции обезвредили российский беспилотник, который во время утренней атаки упал на жилой дом.

Дрон содержал боевую часть с более чем 50 килограммами взрывчатого вещества, однако она не сдетонировала и представляла смертельную опасность для жителей.

Во время российского удара обломки беспилотника повредили крышу здания, после чего аппарат оказался в одном из помещений.

На место прибыли специалисты-взрывотехники, которые обследовали объект и обнаружили боевую часть с взрывателем, находившуюся в опасном состоянии.

Как обезвредили дрон

Правоохранители провели специальные взрывотехнические работы, благодаря которым удалось безопасно разрядить и изъять взрывоопасные элементы. После этого боевую часть вывезли. В дальнейшем ее уничтожат на специальном полигоне.

В полиции подчеркнули, что именно оперативные и профессиональные действия специалистов позволили устранить угрозу и избежать возможных тяжелых последствий.

В полиции сделали важное предупреждение

Правоохранители призвали граждан соблюдать правила безопасности при обнаружении подозрительных предметов, которые могут представлять взрывную опасность.

В полиции напоминают, что при обнаружении таких объектов категорически запрещено прикасаться к ним, самостоятельно перемещать или пытаться разбирать.

В подобных случаях необходимо немедленно сообщить о находке в экстренные службы и дождаться прибытия специалистов.

Напоминаем, что ранее утром 22 июля российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате удара были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, а один из дронов попал в двухэтажный жилой дом, вызвав разрушения. Также сообщалось о пострадавших.

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