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В Одесі під завалами будинку виявили п'яту жертву російської атаки

Одеса, Субота 02 березня 2024 15:35
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В Одесі під завалами будинку виявили п'яту жертву російської атаки Фото: в Одесі збільшилася кількість жертв (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

В Одесі кількість жертв російської атаки збільшилася до п'яти. Під завалами будинки виявили тіло ще одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

"О 14:50 на рівні першого поверху рятувальники ДСНС вивільнили з-під завалів п’яте тіло загиблої особи", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначають, що через російську атаку дронів в Одесі загинули п'ятеро осіб, серед жертв є дитина. Постраждали вісім осіб, зокрема, дитини. Врятовано п'ять осіб.

Речниця ДСНС Одеської області в ефірі телемарафону повідомляла, що під завалами дев'ятиповерхівки, яку атакували окупанти, можуть перебувати 10-12 людей.

В Одесі під завалами будинку виявили п'яту жертву російської атаки

Фото: в Одесі збільшилася кількість жертв (t.me/dsns_telegram)

Обстріл України 2 березня

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в ніч на 2 березня росіяни випустили по Україні 17 "Шахедів", три ракети Х-59/Х-35. Сили ППО збили 14 дронів, але були влучання.

У Харкові вночі був "приліт", місто атакували дрони. Були пошкоджені будинки, спалахнули два авто.

В Одесі ворожий дрон влучив у дев'ятиповерхівку. Були зруйновані 18 квартир. В Одесі та області оголосили траур за загиблими.

Більше про російський терористичний удар по багатоповерхівці в Одесі - у матеріалі РБК-Україна.

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