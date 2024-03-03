В Одесі під завалами багатоповерхівки виявили дев'яту жертву російської атаки

"На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло девʼятої загиблої людини", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тривають роботи з деблокації. На місці трагедії продовжується пошукова операція.

Удар по Одесі 2 березня

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що в ніч на 2 березня росіяни випустили по Україні 17 "Шахедів", три ракети Х-59/Х-35. Сили ППО збили 14 дронів, але були влучання.

В Одесі ворожий дрон влучив у дев'ятиповерхівку. Був зруйнований цілий під'їзд, 18 квартир. В Одесі та області оголосили траур за загиблими.

Серед жертв російської атаки також є діти, зокрема, тримісячна дитина.

Більше про російський терористичний удар по багатоповерхівці в Одесі - у матеріалі РБК-Україна.