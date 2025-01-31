UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

В Одесі під час повітряної тривоги запустили феєрверки. Поліція проводить перевірку

Фото: в Одесі під час повітряної тривоги запустили феєрверки (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Одесі під час повітряної тривоги ввечері 31 січня невідомі запустили феєрверки. Поліція проводить перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Одеської області.

"Поліцейські проводять перевірку щодо запуску феєрверків в Одесі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що повідомлення про дві події, що сталися в Київському районі міста, сьогодні ввечері надійшли на спецлінію 102 від очевидців.

Один феєрверк був запущений під час повітряної тривоги, а другий - після відбою.

Наразі поліцейські опитують очевидців та встановлюють причетних до скоєного осіб.

 

Обстріл Одеси 31 січня

Ввечері 31 січня під час повітряної тривоги через загрозу балістики, в Одесі прогриміли вибухи. У Повітряних силах тричі попереджали про загрозу швидкісних цілей на місто.

Пізніше стало відомо, що росіяни атакували історичний центр Одеси. Через ворожу атаку постраждали двоє людей. Детальніше про наслідки обстрілу Одеси - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесафеєрверкиВійна в УкраїніРакетна атака