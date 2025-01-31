В Одесі під час повітряної тривоги запустили феєрверки. Поліція проводить перевірку

В Одесі під час повітряної тривоги ввечері 31 січня невідомі запустили феєрверки. Поліція проводить перевірку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Одеської області.
"Поліцейські проводять перевірку щодо запуску феєрверків в Одесі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що повідомлення про дві події, що сталися в Київському районі міста, сьогодні ввечері надійшли на спецлінію 102 від очевидців.
Один феєрверк був запущений під час повітряної тривоги, а другий - після відбою.
Наразі поліцейські опитують очевидців та встановлюють причетних до скоєного осіб.
Ввечері 31 січня під час повітряної тривоги через загрозу балістики, в Одесі прогриміли вибухи. У Повітряних силах тричі попереджали про загрозу швидкісних цілей на місто.
Пізніше стало відомо, що росіяни атакували історичний центр Одеси. Через ворожу атаку постраждали двоє людей. Детальніше про наслідки обстрілу Одеси - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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