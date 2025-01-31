В Одесі під час повітряної тривоги запустили феєрверки. Поліція проводить перевірку

"Поліцейські проводять перевірку щодо запуску феєрверків в Одесі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що повідомлення про дві події, що сталися в Київському районі міста, сьогодні ввечері надійшли на спецлінію 102 від очевидців.

Один феєрверк був запущений під час повітряної тривоги, а другий - після відбою.

Наразі поліцейські опитують очевидців та встановлюють причетних до скоєного осіб.