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В Одессе во время воздушной тревоги запустили фейерверки. Полиция проводит проверку

Фото: в Одессе во время воздушной тревоги запустили фейерверки (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Одессе во время воздушной тревоги вечером 31 января неизвестные запустили фейерверки. Полиция проводит проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Одесской области.

"Полицейские проводят проверку относительно запуска фейерверков в Одессе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщения о двух событиях, произошедших в Киевском районе города, сегодня вечером поступили на спецлинию 102 от очевидцев.

Один фейерверк был запущен во время воздушной тревоги, а второй - после отбоя.

Сейчас полицейские опрашивают очевидцев и устанавливают причастных к содеянному лиц.

 

 

Обстрел Одессы 31 января

Вечером 31 января во время воздушной тревоги из-за угрозы баллистики, в Одессе прогремели взрывы. В Воздушных силах трижды предупреждали об угрозе скоростных целей на город.

Позже стало известно, что россияне атаковали исторический центр Одессы. Из-за вражеской атаки пострадали два человека. Подробнее о последствиях обстрела Одессы - читайте в материале РБК-Украина.

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