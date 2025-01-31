В Одессе во время воздушной тревоги запустили фейерверки. Полиция проводит проверку

"Полицейские проводят проверку относительно запуска фейерверков в Одессе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщения о двух событиях, произошедших в Киевском районе города, сегодня вечером поступили на спецлинию 102 от очевидцев.

Один фейерверк был запущен во время воздушной тревоги, а второй - после отбоя.

Сейчас полицейские опрашивают очевидцев и устанавливают причастных к содеянному лиц.