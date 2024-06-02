ua en ru
Нд, 02 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух: є "приліт"

Одеса, Неділя 02 червня 2024 11:54
UA EN RU
В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух: є "приліт" Фото: вибух в Одесі пролунав 2 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

2 червня в Одесі пролунав вибух. У регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media, Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"В Одесі чутно звук вибуху", - йдеться в повідомленні suspilne.media.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер попросив залишатися в укриттях.

"Одещина, будьте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - звернувся він.

Місцеві ЗМІ повідомляють про "приліт".

Повітряна тривога в Україні

У частині регіонів України повітряну тривогу оголосили, починаючи з 11.40, зокрема, в Одеській області.

В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух: є &quot;приліт&quot;

Повітряна тривога в Україні оголосили через загрозу балістики 2 червня

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістики та швидкісну ціль на Одеську область.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу! Швидкісна мета на Одещину", - попереджали військові.

З 12:17 в Україні оголошено відбій тривоги. На даний момент "червоними" залишаються лише Донецька та Харківська області.

Як повідомлялося, раніше вибухи лунали в Херсоні. Російські окупанти атакували місто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Вибух Вибухи
NEWS
Не тільки вручити повістку. Які повноваження мають ТЦК та СП: список
Не тільки вручити повістку. Які повноваження мають ТЦК та СП: список
DAILY
(Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна (Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде