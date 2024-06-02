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В Одессе во время воздушной тревоги раздался взрыв: есть "прилет"

Одесса, Воскресенье 02 июня 2024 11:54
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В Одессе во время воздушной тревоги раздался взрыв: есть "прилет" Фото: взрыв в Одессе раздался 2 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

2 июня в Одессе прогремел взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"В Одессе слышен звук взрыва", - говорится в сообщении suspilne.media.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер попросил оставаться в укрытиях.

"Одещина, будьте в укрытиях отбоя воздушной тревоги!" - обратился он.

Местные СМИ сообщают о "прилете".

Воздушная тревога в Украине

В части регионов Украины воздушную тревогу объявили, начиная с 11:40, в частности, в Одесской области.

В Одессе во время воздушной тревоги раздался взрыв: есть &quot;прилет&quot;

Воздушная тревога в Украине объявили из-за угрозы баллистики 2 июня

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе баллистики и скоростной цели на Одесскую область.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена ​​воздушная тревога! Скоростная цель на Одесщину", - предупреждали военные.

С 12:17 в Украине объвили отбой тревоги. На данный момент "красными" остаются только Донецкая и Харьковская области.

Как сообщалось, ранее взрывы гремели в Херсоне. Российские оккупанты атаковали город.

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