В Одессе во время воздушной тревоги раздался взрыв: есть "прилет"

2 июня в Одессе прогремел взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"В Одессе слышен звук взрыва", - говорится в сообщении suspilne.media.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер попросил оставаться в укрытиях.

"Одещина, будьте в укрытиях отбоя воздушной тревоги!" - обратился он.

Местные СМИ сообщают о "прилете".

Воздушная тревога в Украине

В части регионов Украины воздушную тревогу объявили, начиная с 11:40, в частности, в Одесской области.

Воздушная тревога в Украине объявили из-за угрозы баллистики 2 июня

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе баллистики и скоростной цели на Одесскую область.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена ​​воздушная тревога! Скоростная цель на Одесщину", - предупреждали военные.

С 12:17 в Украине объвили отбой тревоги. На данный момент "красными" остаются только Донецкая и Харьковская области.