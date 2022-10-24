В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух

В Одесі у ніч на 24 жовтня пролунав вибух. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Думську ".

За даними ЗМІ, в Одесі чули звук близько 03:49 години. Сталося це після сигналу про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.