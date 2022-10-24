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В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух

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Одеса, Понеділок 24 жовтня 2022 04:17
В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух Фото: В Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

В Одесі у ніч на 24 жовтня пролунав вибух. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

За даними ЗМІ, в Одесі чули звук близько 03:49 години. Сталося це після сигналу про ракетну небезпеку.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. У сховищах необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.

Нагадаємо, у Чорному морі нині перебуває 2 російських судна-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 16 крилатими ракетами.

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