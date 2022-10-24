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В Одессе во время воздушной тревоги раздался взрыв

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Одесса, Понедельник 24 октября 2022 04:17
В Одессе во время воздушной тревоги раздался взрыв Фото: В Одессе во время воздушной тревоги раздался взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Одессе в ночь на 24 октября раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

По данным СМИ, в Одессе слышали звук около 03:49 часов. Случилось это после сигнала о ракетной опасности.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.

Напомним, в Черном море сейчас находятся 2 российских судна-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами.

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