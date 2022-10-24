В Одессе во время воздушной тревоги раздался взрыв

В Одессе в ночь на 24 октября раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Думскую ".

По данным СМИ, в Одессе слышали звук около 03:49 часов. Случилось это после сигнала о ракетной опасности.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.