UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одесі офіційно відкрили пляжі для купання: повний список

Фото: в Одесі офіційно відкрили пляжі для купання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Одесі офіційно відкрили пляжі для купання у Чорному морі. У місті вже діють шість зон для купання та оздоровлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську ОВА.

Очільник ОВА Олег Кіпер підписав з командувачем угрупуванням військ "Одеса" наказ про доступ людей до моря.

В Одесі офіційно відкрито зони:

  • пляж Калетон;
  • Інклюзивний пляж;
  • муніципальний пляж (район 14 Фонтану);
  • пляж "Ікра";
  • пляж "Чайка";
  • муніципальний пляж (район 10 Фонтану)

З часом список пляжів буде доповнюватися. Також міській владі доручили перевірити пляжі.

Правила відвідування пляжів

Пляжі будуть працювати з 08:00 до 20:00. При цьому заборонено плавати та перебувати на пляжі під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів та під час шторму від 2-х балів.

На відкритих зонах купання обов'язково повинен бути рятувальний човен, захисні огорожі з сіток від вибухонебезпечних предметів, які можуть бути у морі. При цьому вихід у Чорне море будь-яких човнів заборонено, крім рятувальних служб.

Чому пляжі в Одесі не відкривали

Варто зазначити, що відкрити пляжі для купання в Одесі планували ще з початку літа. Проте через підрив Каховської ГЕС та забруднення води із 17 червня купатися в Чорному морі заборонили.

Раніше Одеська ОВА анонсувала, що збирається відкрити деякі пляжі для купання, але наголосили, що вони мають бути безпечними для відвідувачів.

Водночас речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк наголосила, що військові вважають таке рішення недоречним, оскільки узбережжя Чорного моря - це лінія оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одесапляжі