В Одессе официально открыли пляжи для купания: полный список

Глава ОВА Олег Кипер подписал с командующим группировкой войск "Одесса" приказ о доступе людей к морю.

В Одессе официально открыты зоны:

пляж Калетон;

Инклюзивный пляж;

муниципальный пляж (район 14 Фонтана);

пляж "Икра";

пляж "Чайка";

муниципальный пляж (район 10 Фонтана)

Со временем список пляжей будет дополняться. Также городским властям поручили проверить пляжи.

Правила посещения пляжей

Пляжи будут работать с 08:00 до 20:00. При этом запрещено плавать и находиться на пляже во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов и во время шторма от 2 баллов.

На открытых зонах купания обязательно должна быть спасательная лодка, защитные ограждения из сеток от взрывоопасных предметов, которые могут быть в море. При этом выход в Черное море любых лодок запрещен, кроме спасательных служб.

Почему пляжи в Одессе не открывали

Следует отметить, что открыть пляжи для купания в Одессе планировали с начала лета. Однако из-за подрыва Каховской ГЭС и загрязнения воды с 17 июня купаться в Черном море запретили.

Ранее Одесская ОВА анонсировала, что собирается открыть некоторые пляжи для купания, но подчеркнули, что они должны быть безопасными для посетителей.

В то же время спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк подчеркнула, что военные считают такое решение неуместным, поскольку побережье Черного моря - это линия обороны.

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