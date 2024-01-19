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В Одесі обвалилася частина будівлі інфекційної лікарні (фото)

Одеса, П'ятниця 19 січня 2024 15:11
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В Одесі обвалилася частина будівлі інфекційної лікарні (фото) Фото: В Одесі обвалилася частина будівлі інфекційної лікарні (t.me/odesacityofficial)
Автор: Дмитро Браславський

В Одесі сьогодні, 19 січня, стався обвал частини стіни циркульного корпусу інфекційної лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду.

Будівля є пам'яткою архітектури національного значення, перебуває у вкрай незадовільному та аварійному стані, щонайменше 5 років не експлуатується.

Зазначається, що внаслідок обвалення постраждалих немає.

Фото: Обвалення будівлі (t.me/odesacityofficial)

Як зазначив перший заступник міського голови Олександр Філатов, фахівцями профільних служб мерії та вченими Одеської державної академії будівництва та архітектури буде проведено обстеження будівлі та надано рекомендації щодо першочергових дій.

"З огляду на те, що будівля є пам'яткою архітектури національного значення, будь-які роботи будуть узгоджуватися з відповідними державними органами", - додали в міськраді.

Обвали будинків в Одесі

Нещодавно повідомлялося, що в центрі Одеси, на вулиці Базарній, обвалився будинок. Загиблих і постраждалих на місці руйнувань не було виявлено.

Пізніше у центральній частині Одеси обвалилася частина житлового будинку. Загиблих та постраждалих внаслідок цього не було.

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