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В Одессе обвалилась часть здания инфекционной больницы (фото)

Одесса, Пятница 19 января 2024 15:11
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В Одессе обвалилась часть здания инфекционной больницы (фото) Фото: В Одессе обвалилась часть здания инфекционной больницы (t.me/odesacityofficial)
Автор: Дмитрий Браславский

В Одессе сегодня, 19 января, произошел обвал части стены циркульного корпуса инфекционной больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет.

Здание является памятником архитектуры национального значения, находится в крайне неудовлетворительном и аварийном состоянии, по меньшей мере 5 лет не эксплуатируется.

Отмечается, что в результате обрушения пострадавших нет.

Фото: Обрушение здания (t.me/odesacityofficial)

Как отметил первый заместитель городского головы Александр Филатов, специалистами профильных служб мэрии и учеными Одесской государственной академии строительства и архитектуры будет проведено обследование здания и даны рекомендации по первоочередным действиям.

"Учитывая то, что здание является памятником архитектуры национального значения, любые работы будут согласовываться с соответствующими государственными органами", - добавили в горсовете.

Обвалы домов в Одессе

Недавно сообщалось, что в центре Одессы, на улице Базарной, обрушился дом. Погибшие и пострадавшие на месте разрушений не были обнаружены.

Позже в центральной части Одессы обрушилась часть жилого дома. Погибших и пострадавших в результате этого не было.

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