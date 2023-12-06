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В центрі Одеси обвалився будинок

Середа 06 грудня 2023 12:37
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В центрі Одеси обвалився будинок Фото: в центрі Одеси обвалився будинок (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

В центрі Одеси, на вулиці Базарна, обвалився будинок. Загиблих й постраждалих на місці руйнувань не виявлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Подія сталася на вулиці Базарна: відбулося руйнування 3-го під'їзду аварійного житлового будинку з 1-го по 3-й поверхи", - пише пресслужба.

Як пише ДСНС, вогнеборці розпочали аварійно-рятувальні роботи та обстежили підвальне приміщення, але жертв не виявили.

Згідно з даними видання "Думська", це друге обвалення будівлі за місяць.

"Майже половина прибуткового будинку Олова і Дур'яна обвалилася рано вранці 27 листопада. Людей звідти давно відселили, лише в підвалі жили двірники. На щастя, ніхто не постраждав", - пише видання.

Фото: в центрі Одеси обвалився будинок (t.me/dsns_telegram)

Як відзначили в мерії, пам'ятку архітектури знесуть, однак для цього необхідно зняти охоронний статус.

Будівлю визнали аварійною ще в 1994. У 2005 році обвалилася частина горища і стіни, а у 2021 році після ремонту каналізації у дворі почав просідати ґрунт, що призвело до можливості обвалу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Харкові нещодавно під час ремонтних робіт на газопроводі стався зсув грунту. Внаслідок цього загинули двоє людей.

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