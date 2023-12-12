В Одесі обвалилася частина житлового будинку (фото)
У центральній частині Одеси сьогодні, 12 грудня, обвалилася частина житлового будинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Думська".
"На Сєрова обвалився шматок 3-х поверхового житлового будинку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загиблих і постраждалих немає.
Фото: Наслідки обвалу (t.me/OdessaDumskayaNet)
"Думська" з посиланням на рятувальників повідомляє, що попередньо будинок перебував в аварійному стані.
Обвали будинків в Одесі
Нещодавно повідомлялося, що в центрі Одеси, на вулиці Базарній, обвалився будинок. Загиблих і постраждалих на місці руйнувань не було виявлено.
Згідно з даними видання "Думська", це було другим обваленням будівлі за місяць.
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