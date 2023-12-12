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В Одесі обвалилася частина житлового будинку (фото)

Одеса, Вівторок 12 грудня 2023 16:35
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В Одесі обвалилася частина житлового будинку (фото) Архівне фото: В Одесі обвалилася частина житлового будинку (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

У центральній частині Одеси сьогодні, 12 грудня, обвалилася частина житлового будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Думська".

"На Сєрова обвалився шматок 3-х поверхового житлового будинку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загиблих і постраждалих немає.

Фото: Наслідки обвалу (t.me/OdessaDumskayaNet)

"Думська" з посиланням на рятувальників повідомляє, що попередньо будинок перебував в аварійному стані.

Обвали будинків в Одесі

Нещодавно повідомлялося, що в центрі Одеси, на вулиці Базарній, обвалився будинок. Загиблих і постраждалих на місці руйнувань не було виявлено.

Згідно з даними видання "Думська", це було другим обваленням будівлі за місяць.

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Одеса Обвалення будинку
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