В Одесі обвалилася частина житлового будинку (фото)

У центральній частині Одеси сьогодні, 12 грудня, обвалилася частина житлового будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання " Думська ".

"На Сєрова обвалився шматок 3-х поверхового житлового будинку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загиблих і постраждалих немає.

Фото: Наслідки обвалу (t.me/OdessaDumskayaNet)

"Думська" з посиланням на рятувальників повідомляє, що попередньо будинок перебував в аварійному стані.

Обвали будинків в Одесі

Нещодавно повідомлялося, що в центрі Одеси, на вулиці Базарній, обвалився будинок. Загиблих і постраждалих на місці руйнувань не було виявлено.

Згідно з даними видання "Думська", це було другим обваленням будівлі за місяць.

