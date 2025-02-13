В Одесі об'єднали два університети: про які виші йдеться

Повідомляється, що реорганізація відбуватиметься поступово протягом 2025 року. Для передачі майна та узгодження кадрових питань створять спеціальну комісію під керівництвом ректора ОНУ імені І.І. Мечникова.

Уряд запевняє, що зміни не вплинуть негативно на студентів: вони продовжать навчання за тими ж освітніми програмами без зміни умов фінансування, зокрема, збережуться бюджетні місця, а вартість контрактного навчання залишиться незмінною. Права науково-педагогічних працівників також захищені, за винятком керівного складу обох університетів.

Це рішення є частиною державної політики з оптимізації мережі закладів вищої освіти. За останні 15 років середня кількість студентів у вишах скоротилася вдвічі, що спонукало уряд до укрупнення університетів. Об’єднання має сприяти покращенню якості освіти, ефективнішому використанню ресурсів та модернізації наукової інфраструктури.