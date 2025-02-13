В Одессе объединили два университета: о каких вузах идет речь

Сообщается, что реорганизация будет происходить постепенно в течение 2025 года. Для передачи имущества и согласования кадровых вопросов создадут специальную комиссию под руководством ректора ОНУ имени И.И. Мечникова.

Правительство уверяет, что изменения не повлияют негативно на студентов: они продолжат обучение по тем же образовательным программам без изменения условий финансирования, в частности, сохранятся бюджетные места, а стоимость контрактного обучения останется неизменной. Права научно-педагогических работников также защищены, за исключением руководящего состава обоих университетов.

Это решение является частью государственной политики по оптимизации сети высших учебных заведений. За последние 15 лет среднее количество студентов в вузах сократилось вдвое, что побудило правительство к укрупнению университетов. Объединение должно способствовать улучшению качества образования, более эффективному использованию ресурсов и модернизации научной инфраструктуры.