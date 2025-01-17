Сім українських військових вишів на шляху до євроатлантичних стандартів: що відомо

Міноборони подало заявки семи вищих військових навчальних закладів на вступ до Європейського коледжу безпеки та оборони (ESDC). Це сприятиме підвищенню фахової підготовки українських військових відповідно до європейських практик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

До ESDC планують приєднатися:

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;

Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова;

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;

Військовий інститут танкових військ НТУ "Харківський політехнічний інститут";

Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Інститут військово-морських сил Національного університету "Одеська морська академія".

Нові можливості для української військової освіти

Заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник наголосив, що інтеграція в мережу ESDC сприятиме підвищенню фахової підготовки військових фахівців відповідно до найкращих європейських практик. Це також дасть змогу Україні посилити співпрацю з країнами-партнерами у сфері безпеки та оборони.

Розгляд заявок відбудеться на засіданні Виконавчої вченої ради ESDC, запланованому на 18-19 лютого 2025 року в Брюсселі.

Європейський коледж безпеки та оборони (ESDC), заснований 2005 року, надає освіту стратегічного рівня у сфері Спільної політики безпеки та оборони ЄС. Коледж об'єднує цивільні та військові установи, академії та університети, сприяючи розвитку європейської культури безпеки.