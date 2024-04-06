В Одессе гремят взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога
В Одессе прогремели взрывы 6 апреля. Местных жителей просят оставаться в укрытиях, в регионе объявлена тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думская", Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера, карту воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ.
"Взрывы в Одессе", - пишет местное издание "Думская".
Глава Одесской ОВА Олег Кипер обратился с просьбой находиться в укрытиях к отбою.
"Это важно!", – отметил он.
Позже "Думская" сообщила про сбитие российского разведывательного дрона.
Воздушная тревога
Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 13:04. Сейчас "красными" являются ряд регионов Украины. А именно: Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Одесская, Днепропетровская, Донецкая области.
В воздушных силах предупредили об угрозе баллистики.
"Угроза применения баллистического вооружения из Крыма!" – отметили военные.
Отбой в Одесской области объявили в 13:35. В том числе в это время угрозу отменили и в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях.
Отметим, недавно в Силах обороны юга Украины сообщили про работу ПВО по разведывательным дронам оккупантов в Одесской области.
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