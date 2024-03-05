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В Одесі лунають вибухи, повідомляють про роботу ППО по "Шахедах"

Фото: в Одесі йде робота ППО через атаку дронів, лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі пролунали вибухи пізно ввечері 5 березня через ворожу атаку із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед". У місті працюють сили та засоби протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Української добровольчої армії "Південь", речника Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Братчука та "Суспільне Одеса".

Звуки вибухів в Одесі пролунали близько 23:15, після чого було чути повторні вибухи.

"Одеса. Йде бойова робота Сил оборони", - поінформував Братчук.

Перед тим в області оголосили повітряну тривогу через фіксацію ударних беспілотників противника, які той запускав, зокрема, з акваторії Чорного моря. В командуванні Повітряних сил попередили про кілька груп "Шахедів", які летять курсом на Одесу.

Крім того, військові розповіли про рух ворожих дронів у в напрямку інших областей. Так, були зафіксовані "Шахеди", що летять у напрямку Миргорода, ще дві групи дронів у Харківській області направляються на північний-захід. Крім того, зафіксований рух "Шахедів" на Херсонщині у напрямку Миколаївщини. Ще група дронів - курсом на Вінниччину. Також кілька нових груп "Шахедів" з Чорного моря наближаються до Одеси, йшлося в оголошенні ПС о 23:09.

В ОВА закликали жителів Одеси та району перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Нові хвилі атак і повторний вибух

О 23:35 в Повітряних силах заявили, що була зафіксована чергова група "Шахедів" з Чорного моря в напрямку Одеси.

Пізніше в Одесі повідомили про повторний вибух.

Братчук зазначив, що в місті триває "потужна бойова робота захисників неба".

Де оголошена тривога в Україні

Удари військ РФ по Одесі

Нагадаємо, з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти регулярно завдають ударів по Одесі.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 2 березня росіяни атакували Одесу та область дронами. Внаслідок атаки ворожий дрон потрапив до однієї з одеських багатоповерхівок, що спричинило руйнування 18 квартир. Рятувальники два дні працювали на місці, розбираючи завали. Загалом внаслідок атаки загинуло 20 людей.

Внаслідок ворожої атаки на Одесу, зокрема, загинула родина військових із 7-місячною дочкою. Крім того, під завалами будинку в Одесі знайшли тіла 10-річного хлопчика та 8-річної дівчинки. Вони були братом та сестрою.

Крім того, війська РФ 5 березня вночі також атакували Одесу та область дронами-камікадзе. Внаслідок удару пошкоджено санаторій, а також будинок та низку господарських будівель.

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ОдесаПВОВибухиАтака дронів